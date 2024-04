Cadeirante e seu filho são agredidos por policiais durante abordagem

Alto contraste

As Polícias Civil e Militar de São Paulo estão investigando a ação de PMs durante uma abordagem em Piracicaba. Eles agrediram um homem na calçada e continuaram as agressões na casa do jovem. Até o pai dele, Marcos Padilha, que é cadeirante, levou um chute durante a ação. Segundo ele, a confusão com o filho, Pedro, teria começado por causa de uma moto supostamente irregular. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a conduta dos agentes envolvidos na ação não condiz com os protocolos da PM e que eles foram afastados das atividades operacionais.