Cães com focinhos mais longos vivem mais do que os de focinho achatado, diz pesquisa O estudo foi feito com mais de 150 raças

Uma nova pesquisa revelou que cães com focinhos mais longos vivem mais do que aqueles de focinho achatado. Cientistas fizeram um estudo com mais de 150 raças de cães que vivem no Reino Unido, e descobriram que o tipo de focinho e o tamanho do animal são fatores determinantes no tempo de vida.