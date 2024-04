Caminhoneiro e ajudante são feitos reféns por 17 horas na Grande São Paulo Eles foram rendidos no momento em que descarregavam uma tonelada de alimentos

Um caminhoneiro e o ajudante dele ficaram em poder de criminosos por 17 horas na Grande São Paulo. Eles foram rendidos no momento em que descarregavam uma tonelada de alimentos. A Polícia Militar conseguiu localizar o caminhão por meio do rastreador. Os dois criminosos foram surpreendidos retirando a carga do veículo e levando para uma casa. Um deles foi preso em flagrante e o outro fugiu.