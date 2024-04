Cantor João Carreiro morre durante cirurgia cardíaca em Campo Grande (MS) Sertanejo ficou famoso pela parceria com Capataz, mas a dupla estava separada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O cantor João Carreiro morreu durante uma cirurgia cardíaca. Ele estava internado, em Campo Grande (MS), e iria colocar uma válvula no coração. João Carreiro ficou famoso em todo o país pela parceria com Capataz e é considerado uma das vozes mais marcantes do sertanejo nacional.