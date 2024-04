Cão farejador vai ajudar nas buscas de fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN)

Alto contraste

A busca pelos fugitivos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chega ao 21º dia e vai ganhar a ajuda de um cão farejador treinado. Os trabalhos se concentram em duas fazendas na cidade de Baraúna. “Fúria” irá com dois agentes penais de Mato Grosso. Na segunda-feira (4), helicópteros procuraram vestígios que possam indicar a localização dos fugitivos.