Carga milionária de cocaína é apreendida no porto de Santos

Uma carga de cocaína avaliada em quase R$ 60 milhões foi apreendida no porto de Santos, no litoral paulista. A droga foi encontrada dentro de um container refrigerado durante uma fiscalização da Receita Federal. O entorpecente tinha como destino Sydney, na Austrália, com passagem por Hong Kong. No total, foram apreendidos cerca de 46 quilos de cocaína.