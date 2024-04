Carreta desgovernada cai no Rio Xingu, no interior do Pará A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para apurar a ocorrência

Uma carreta desgovernada e carregada de cimento caiu no Rio Xingu, no interior do Pará. Um vídeo gravado por uma câmara de segurança mostra o momento em que a carreta desce em direção à balsa. O caminhoneiro conseguiu saltar da cabine e ainda desviar a carreta da balsa, que já estava com um caminhão. O motorista escapou sem ferimentos.