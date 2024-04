Alto contraste

As buscas pelo menino Davi, desaparecido enquanto brincava na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, completam uma semana hoje. A família não perde a esperança de encontrar o garoto vivo. Os bombeiros agora estão utilizando uma câmera com visão termográfica para ajudar nas buscas de helicóptero pelo mar.