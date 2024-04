Caso Edson Davi: novas imagens mostram menino na barraca dos pais antes de desaparecer A mãe do menino diz que o arquivo comprova que o menino estava seco e não entrou no mar

Novas imagens podem ajudar nas buscas pelo menino Edson Davi, de 4 anos, que desapareceu no Rio de Janeiro há 26 dias. O vídeo mostra a criança na barraca dos pais dele, na praia da Barra da Tijuca. A mãe do menino diz que a imagem comprova que ele estava seco e não entrou no mar. Mesmo assim, a polícia acredita que a criança possa ter se afogado.