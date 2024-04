Caso Lívia Gabriele: jogador deve prestar depoimento sobre a morte da jovem hoje (7) A polícia quer saber mais detalhes do que aconteceu no apartamento da atleta, na zona leste de SP

O jogador Dimas Candido de Oliveria Filho, da base do Corinthians, deve prestar depoimento hoje (7) no caso da morte da jovem Lívia Gabriele. A polícia quer saber mais detalhes do que aconteceu no apartamento da atleta, na zona leste de São Paulo. Lívia sofreu quatro paradas cardíacas após relação sexual com o jogador de 18 anos. A estudante estava com um corte de, aproximadamente, cinco centímetros na região genital.