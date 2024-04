Casos de família: ex-jogador Léo Moura e irmã dele enfrentam problemas na Justiça

Alto contraste

Ex-jogador com passagem de destaque pelo Flamengo, Léo Moura é acusado de superfaturamento em instituto que leva o nome dele e que tem contratos com o governo federal para dar aulas de futebol nos estados do Acre, Amapá e Rio de Janeiro. Já a irmã dele, Livia Moura, é acusado de estelionato e está presa por vender ingressos falsos para grandes ecentos. Ela teria enganado até um amigo do irmão, o também jogador Renato Augusto. Ela foi contratada para organizar uma festa para o atleta, mas sumiu com o dinheiro.