Casos de vítimas que se machucam ao tentar fugir de roubos se tornam comuns

Os casos em que vítimas se machucam ao tentar descer do carro no momento do roubo estão se tornando mais comuns. No litoral de São Paulo, a polícia identificou o suspeito de roubar um carro e arrastar a vítima por uma rua. Segundo os policiais, o assaltante tem 29 anos e está foragido. O suspeito usou uma faca para ameaçar o motorista e tomar o carro dele. Com medo de perder o veículo, a vítima se pendurou na porta antes de cair. O homem foi socorrido por policiais militares.