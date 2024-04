Cesta básica dos brasileiros vai ficar mais saudável O presidente Lula assinou hoje (6) dois decretos voltados à segurança alimentar e ao combate à fome no Brasil

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A cesta básica dos brasileiros deve mudar para ficar mais saudável, pois o presidente Lula lançou hoje (6) programas de alimentação. Lula assinou dois decretos voltados à segurança alimentar e ao combate à fome no Brasil, que segundo o próprio governo, ainda atinge mais de 20 milhões de brasileiros. O governo também alterou a composição da cesta básica. A partir de agora, alimentos minimamente processados deverão ser maioria. As medidas foram assinadas durante uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Consea.