Cheia do rio Tocantins atinge cem casas no Maranhão

Mais de 100 casas foram invadidas pela cheia do rio Tocantins, que passa pelo interior do Maranhão. Muitas famílias tiveram de sair de casa e estão sendo levadas para abrigos improvisados. No último fim de semana, o nível do rio subiu mais de 2 metros, chegando à marca de 7 metros e 80 centímetros acima do normal. De acordo com a Defesa Civil, a cheia é reflexo das chuvas e do acúmulo de água em uma barragem na região.