Chinês resgatado do porto de Santos foge de UPA Existem alguns sinais da identidade do homem, como documentos e uma aliança

Um estrangeiro, aparentemente chinês, que apareceu à deriva no canal por onde passam os navios no porto de Santos ontem (25), fugiu da Unidade de Pronto Atendimento em que foi socorrido. Existem alguns sinais da identidade do homem, como documentos e uma aliança. Ele desapareceu após fazer exames médicos e passar por uma consulta. A Polícia Federal vai investigar o país de origem do estrangeiro, como chegou até aqui e se veio direto da China.