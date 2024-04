Chuvas no RJ deixam uma pessoa desaparecida A vítima estava em um carro com o marido, quando o veículo tombou em um rio

Após fortes temporais no fim de semana no Rio de Janeiro uma pessoa ainda está desaparecida. A vítima estava em um carro com o marido, quando o veículo tombou em um rio. O veículo foi retirado e o homem sobreviveu, mas a mulher ainda não foi encontrada. Pelo menos 11 mortes foram confirmadas por causa das chuvas no estado.