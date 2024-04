Chuvas provocam estragos no Sul e Sudeste do Brasil Na Grande Florianópolis, um jovem de 17 anos morreu após ser arrastado pela correnteza de um rio

As chuvas provocaram estragos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Na Grande Florianópolis, um jovem de 17 anos morreu após ser arrastado pela correnteza de um rio. Em São Paulo, o temporal de ontem (28), causou destruição na capital e em outras cidades do estado. E, no Rio de Janeiro, duas pessoas foram arrastadas por uma enxurrada em Duque de Caxias.