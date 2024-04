Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em 24 horas, cinco mortes por dengue foram registradas no estado de São Paulo. As vítimas são de Marília, Campinas, Embu-Guaçu e Suzano. Com isso, são 22 mortes registradas no estado desde o começo do ano e outras 119 são investigadas. Das 22 mortes, 15 eram idosos com mais de 60 anos.