Companhia de energia de São Paulo pode perder concessão após apagões

A concessionária de energia de São Paulo vai ser investigada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por causa dos apagões na capital paulista. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a companhia pode, inclusive, perder a concessão. No mês passado, moradores da região central da capital paulista enfrentaram o problema por mais de uma semana. Em nota, a empresa afirmou que cumpre integralmente com todas as obrigações contratuais e regulatórias e que está implementando um plano estruturado que inclui investimentos no fortalecimento e modernização da estrutura da rede.