Confira os principais cuidados para evitar a dengue

Febre alta, dor muscular intensa, dor de cabeça, esses são alguns dos sintomas da dengue. Foram mais de 260 mil casos registrados no país em janeiro - quase o triplo do mesmo período no ano passado. A vacina começa a ser oferecida nesta semana pelo SUS, mas só para um público restrito. Enquanto isso, a melhor forma de prevenção é combater a proliferação do mosquito causador da doença.