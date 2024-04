Confira quais famosas têm joanete e como tratar a deformidade Victoria Beckham e Oprah Winfrey lidam com o problema

Muitas mulheres adoram usar salto alto, mas o uso diário desse tipo de calçado pode causar os terríveis “joanetes”, nome popular de “hálux valgo”. É uma deformidade que se forma com mais frequência no dedão do pé e ocorre um desvio para o lado de fora, formando uma saliência que dói muito. Famosas como Victoria Beckham, Naomi Campbell, Oprah Winfrey, Viviane Araújo, Zilu Godoy e Kelly Key têm o problema. A cirurgia é a última opção neste caso, mas é possível prevenir o joanete evitando usar saltos muito altos e apertados.