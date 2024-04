Confusão em bloco deixa três pessoas feridas no Rio

Alto contraste

Três pessoas ficaram feridas durante uma confusão em um bloco, em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, a confusão aconteceu depois que os integrantes do bloco entram em luta corporal, na área reservada aos organizadores do evento. Um homem não identificado, usou uma caneca de vidro e feriu um homem e os dois filhos menores. As vítimas, que não foram identificadas, foram socorridas para um hospital. O suspeito do ataque fugiu do local, mas foi identificado pelas vítimas e por imagens gravadas na confusão.