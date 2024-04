Congresso Nacional retoma atividades nesta segunda-feira (5) Estão no foco a regulação das plataformas digitais e de inteligência artificial

O Congresso Nacional retoma nesta segunda-feira (5) os trabalhos, depois do recesso legislativo. Estão no foco a regulação das plataformas digitais e de inteligência artificial, a reoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam e a limitação na atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também serão analisados 27 vetos presidenciais.