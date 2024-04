Criança brasileira é encontrada sozinha na fronteira do México com os EUA Ela teria ficado para trás durante uma tentativa de travessia ilegal

Uma criança brasileira foi encontrada sozinha na fronteira do México com os Estados Unidos. Ela foi achada às margens do rio Grande, que divide os países. A menina teria ficado para trás durante uma tentativa de travessia ilegal. A criança foi entregue à patrulha das fronteiras dos EUA.