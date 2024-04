Criança de 3 anos morre após cair do 3º andar de prédio no Rio de Janeiro A mãe da criança desceu até a portaria para buscar comida

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma criança de 3 anos morreu depois de cair do terceiro andar de um prédio no Rio de Janeiro. A queda teria acontecido no momento que a mãe precisou descer até a portaria para buscar comida.