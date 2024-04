Criminoso que fazia reféns em prédio do Rio se entrega à polícia Homem estava armado com uma faca e ninguém se feriu

Um homem que invadiu um condomínio no Rio de Janeiro e fez três jovens reféns na manhã desta quarta-feira (14) libertou as vítimas e se entregou à polícia. Homem estava armado com uma faca e ninguém se feriu.