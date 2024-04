Criminosos roubam distribuidora de bebidas na zona sul de São Paulo

Alto contraste

As distribuidoras de bebidas entraram na mira dos criminosos. Um depósito no Parque Santo Antônio, zona sul de São Paulo, foi invadido por bandidos nesta semana. A ação durou menos de cinco minutos e eles levaram 200 garrafas de uísque, caixas de cigarros, essência de narguilé e dinheiro. Os donos do estabelecimento não querem se identificar, mas disseram que o local já havia sido invadido.