Daniel Alves comparece ao tribunal de Barcelona após pagamento de fiança Valor de R$ 5 milhões pode ser devolvido caso o atleta cumpra as ordens judiciais impostas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ex-jogador brasileiro, Daniel Alves, esteve presente hoje (28) no tribunal de Barcelona depois que foi solto na segunda-feira mediante o pagamento de uma fiança. Imagens registraram a chegada do jogador ao local. A fiança de R$ 5 milhões poderá ser devolvida ao atleta caso ele cumpra as ordens determinadas pelo sistema judiciário espanhol durante o cumprimento da pena. Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro contra uma mulher em uma boate em Barcelona.