Daniel Alves, condenado por estupro, pode sair da prisão a qualquer momento

O ex-jogador Daniel Alves, condenado a 4 anos e meio por estupro na Espanha, pode sair da prisão a qualquer momento. O jogador precisa pagar a fiança de cerca de R$ 5 milhões até às 10h, pelo horário de Brasília, para poder sair da cadeia ainda hoje (21). Além disso, Daniel Alves deverá entregar os passaportes, não se aproximar da vítima e se apresentar semanalmente à Justiça. A Justiça de Barcelona mudou o entendimento depois de negar cinco pedidos de liberdade provisória. Agora, após a condenação, os juízes entenderam que não há risco de fuga. A advogada do jogador diz que não sabe de onde o dinheiro da fiança vai vir, já que ele está com as contas bloqueadas. Mas, a informação é que a família de Neymar vai ajudar Daniel Alves mais uma vez.