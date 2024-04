Daniel Alves estaria tentando conseguir empréstimo para pagar fiança de R$ 5 milhões e deixar a prisão

Alto contraste

O jogador Daniel Alves, condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro na Espanha, pode sair a qualquer momento da prisão. Para isso, ele precisa pagar uma fiança de mais de R$ 5 milhões. Mas, o jogador está com dificuldades para levantar o dinheiro. A defesa estaria tentando um empréstimo, que teria como garantir um valor que o jogador tem a receber do governo espanhol, por cobrança indevida de impostos. As contas de Daniel Alves estão bloqueadas na Espanha, por causa do processo, e no Brasil, por uma questão judicial com a esposa, Joana Sanz.