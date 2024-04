Defesa de Bolsonaro pede devolução de passaporte apreendido após operação

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A defesa de Jair Bolsonaro pediu a devolução do passaporte do ex-presidente, apreendido numa operação na semana passada. A Polícia Federal usou os registros de entrada no Palácio da Alvorada e diz que o ex-presidente sabia da minuta golpista e chegou a pedir mudanças no texto. Exército exonera de cargos de comando militares suspeitos de participação em trama golpista.