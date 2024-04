Dengue atinge casas de alto padrão em São Paulo

Alto contraste

Ao contrário do que muita gente pensa, os bairros ricos também podem ser pontos de transmissão elevada da dengue. É o que acontece, por exemplo, no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Em apenas um condomínio, pelo menos 12 pessoas foram infectadas. A preocupação é grande porque o bairro tem várias casas de alto padrão desocupadas, muitas delas com piscinas sem manutenção. Até agora, quase 6.500 casos da doença foram confirmados na capital paulista.