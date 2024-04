Dez dias sem notícias: famílias de passageiros do helicóptero desaparecido ajudam nas buscas As buscas pelo helicóptero chegam ao décimo dia

As famílias do piloto e das passageiras que estavam no helicóptero que desapareceu na serra do mar se organizaram para fazer buscas pela mata. O tamanho e a dificuldade da área assustaram os parentes dos desaparecidos.