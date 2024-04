Dia D de vacinação contra a gripe vai imunizar pessoas do grupo de risco em São Paulo Crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes são alguns dos públicos que serão atendidos neste sábado (23)

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo promove, neste sábado (23), o dia D de vacinação contra o vírus da gripe. Mais de 400 unidades básicas de saúde estarão abertas para receber pessoas do grupo de risco: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, população em situação de rua, pessoas com deficiência permanente e pessoas portadoras de doenças crônicas e imunossuprimidos.