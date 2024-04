Drones gravam imagens da usina nuclear de Fukushima, no Japão

Alto contraste

Drones capturaram imagens de dentro da usina nuclear de Fukushima, no Japão, que foi destruída por um tsunami em 2011. As gravações revelam a estrutura do local. A usina passa pelos preparativos para a remoção de toneladas de combustível de material radioativo. A operação é considerada arriscada e deve durar décadas, segundo as autoridades japonesas.