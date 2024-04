Alto contraste

O Brasil registrou mais de 100 mortes por dengue desde o começo do ano. E os óbitos por Covid são dez vezes maiores. Eles chegam a 1.100 em 2024. O que confunde muitas pessoas é que as duas doenças têm alguns sintomas semelhantes, principalmente na fase inicial. Por isso, o Fala Brasil mostra as principais diferenças entre as doenças.