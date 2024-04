Eclipse solar total acontece hoje (8); veja se é possível ver o fenômeno no Brasil No México, Estados Unidos e Canadá, os cidadãos já garantiram telescópios e óculos especiais para o momento

Nesta segunda-feira (8), às 15h07, pelo horário de Brasília (DF), acontece o eclipse total do Sol. O fenômeno vai ser visto no México, Estados Unidos e Canadá, onde os cidadãos já garantiram telescópios e óculos de sol para o momento. Já no Brasil, o eclipse não vai poder ser visto a olho nu, mas é possível acompanhar o fenômeno no site da Nasa.