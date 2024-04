Economia brasileira cresce 2,9% em 2023 O agronegócio puxou a atividade econômica, com a safra de grãos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023 e movimentou quase R$ 11 trilhões. Os dados são do IBGE e mostram que o agronegócio puxou a atividade econômica, com a safra de grãos. No segundo semestre, o principal responsável foi o setor de serviços. Os estímulos fiscais dados à economia foram responsáveis por impulsionar o consumo.