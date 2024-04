Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De olho em uma oportunidade de trabalho, mais de um milhão de pessoas já se inscreveram para as vagas oferecidas pelo Enem dos Concursos em apenas uma semana. A expectativa do governo é dobrar ou até mesmo triplicar essa quantidade de candidatos. As provas serão aplicadas dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras.