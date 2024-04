Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entidades empresariais criticaram a reoneração da folha de pagamento proposta na medida provisória do governo. Eles alertam que o aumento da carga tributária vai desencadear demissões. Além disso, com mais impostos, as entidades afirmam que as empresas brasileiras não vão conseguir enfrentar a concorrência dos produtos estrangeiros.