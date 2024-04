Estado de São Paulo recebe doses da vacina da dengue

Alto contraste

O Estado de São Paulo recebeu doses da vacina da dengue, mas apenas 11 cidades vão receber o imunizante. São as cidades do Alto do Tietê: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. O Estado recebeu pouco mais de 79 mil doses e, como o número de doses é restrito, serão imunizadas crianças de 10 e 11 anos.