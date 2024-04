Estado de SP registra recorde de casos de picadas de escorpião As pessoas atacadas precisam procurar com urgência um local de aplicação de soro antiveneno

Na época de chuvas e temperaturas mais quentes, aumenta o risco de picadas de escorpião. Só no estado de São Paulo, foi registrado um recorde de casos. O risco é maior para as crianças. Em caso de picada, é preciso procurar com urgência um local de aplicação de soro antiveneno. Uma ferramenta online, que acaba de ser lançada pela Secretaria de Saúde de São Paulo facilita localizar esses pontos.