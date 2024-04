Estudantes de todo o país participam de competição de robôs em Brasília (DF) Os vencedores vão competir no Mundial de Robótica em Houston, nos EUA

Hoje (2), em Brasília (DF), estudantes de escolas de todo o país se reúnem para participar de uma competição de robôs. As equipes que estão em Brasília foram as campeãs das etapas regionais, que aconteceram entre novembro e fevereiro de 2023. Os vencedores da etapa nacional vão competir no Mundial de Robótica em Houston, nos Estados Unidos, em abril.