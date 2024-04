Ex-piloto Wilson Fittipaldi sofre parada cardíaca e está entubado em hospital de SP Irmão de Emerson Fittipaldi comemorava 80 anos quando passou mal após se engasgar com pedaço de carne

O ex-piloto Wilson Fittipaldi sofreu uma parada cardíaca e está entubado em um hospital de São Paulo. O ex-atleta, que é irmão do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, se engasgou com um pedaço de carne e ficou muito tempo sem oxigenação. Ele precisou ser reanimado e levado para o hospital. Ele está sedado e entubado. Agora a preocupação da família, além da parte neurológica, é com possíveis infecções. O ex-piloto comemorava o aniversário de 80 anos quando passou mal.