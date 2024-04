Ex-presidente do Chile, Sebástian Piñera, é velado com honras de Estado O ex-presidente pilotava um helicóptero e ia visitar um amigo

O corpo do ex-presidente do Chile, Sebastian Piñera, é velado com honras de Estado. Nesta quinta (8), ele receberá homenagens e discursos e o caixão ficará liberado para visitação pública. Na sexta-feira, o político será enterrado em cerimônia privada para familiares e amigos. Autoridades chilenas confirmaram que a causa da morte dele foi afogamento, depois da aeronave cair em um lago.