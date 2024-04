Exclusivo: mais de 60% dos traficantes presos na Cracolândia foram condenados

Alto contraste

Resolver o problema da Cracolândia, na maior cidade do país, têm sido um desafio para sucessivos governos de São Paulo. Com as ações repressivas, foram presos dezenas de traficantes que mantêm o fornecimento para usuários de entorpecentes. Mas depois das prisões, a sociedade não sabe o que acontece com esses criminosos. Nossa equipe analisou mais de 100 sentenças contra os traficantes, e mais de 60% foram condenados.