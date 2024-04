Alto contraste

Em um país como o Brasil, é difícil ver e brincar na neve. Mas agora é possível viver a experiência em pleno verão e sem sair do país. Basta fazer uma visita à experiência “Ártico: Neve e Gelo”, o maior evento de neve e esculturas em gelo itinerante do país. No espaço, de mais de 1.000 m², o que não falta é diversão.