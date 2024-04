Alto contraste

Uma explosão em um restaurante deixou sete pessoas feridas, com queimaduras de segundo grau, em Jacareí (SP). De acordo com os bombeiros, o fogo teria começado em dois cilindros de gás. A polícia apura as causas da explosão.