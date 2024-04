Fabio Wajngarten diz que Bolsonaro vai entregar passaporte à Polícia Federal

Alto contraste

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (8) uma operação para investigar uma suposta tentativa de golpe de estado na administração Bolsonaro. De acordo com Fabio Wajngarten, advogado de Bolsonaro, em cumprimento às decisões de hoje, o ex- presidente entregará o passaporte às autoridades competentes. Segundo Wajngarten, ele já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Angra dos Reis, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados sobre a operação.