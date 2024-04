Alto contraste

No quinto episódio da série Doc Investigação, homens abusados quando eram menores revelam o que se passava no consultório do médico Eugênio Chipkevitch. Vítimas de um dos maiores escândalos sexuais do país quebram um silêncio de 22 anos. O caso está disponível no PlayPlus.